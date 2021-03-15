Авария с маршруткой и такси в Петербурге попала на видео

На пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов на юго-западе Санкт-Петербурга маршрутный микроавтобус влетел в легковое такси, передает Пятый канал. Данных о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства произошедшего аварии устанавливаются.
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