Авария с маршруткой и такси в Петербурге попала на видео

На пересечении улицы Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов на юго-западе Санкт-Петербурга маршрутный микроавтобус влетел в легковое такси, передает Пятый канал. Данных о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства произошедшего аварии устанавливаются.