В массовом ДТП в Кузбассе пострадал ребенок

Днем 2 ноября на трассе Промышленная – Ваганово в Кузбассе произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы, в аварию попали несколько машин – говорится минимум о четырех автомобилях. Кадры с места случившегося появились в социальных сетях.
В результате столкновения есть пострадавшие. По данным "Царьграда", травму головы получили два человека – ребенок и девушка. С ними работают врачи.
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