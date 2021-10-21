Во Владимирской области автобус попал в смертельную аварию

Во Владимирской области на трассе М-7 "Волга" в Судогодском районе автобус "Мерседес" столкнулся со стоящим на обочине грузовик Scania. У пяти утра стало известно, что в результате аварии четверо человек погибли, шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщает телеканал "360", детали аварии выясняются. На месте работает полиция и другие экстренные службы.
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