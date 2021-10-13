На западе Москвы водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

На западе российской столице произошло ДТП со смертельным исходом. Сообщается, что водитель иномарки совершил наезд на пенсионерку.
Пострадавшая скончалась от полученных травм, передает РИА ФАН. Обстоятельства случившегося выясняются.
На западе российской столице произошло ДТП со смертельным исходом. Сообщается, что водитель иномарки совершил наезд на пенсионерку.
Пострадавшая скончалась от полученных травм, передает РИА ФАН. Обстоятельства случившегося выясняются.
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