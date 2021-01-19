В Орле в результате столкновения грузовика и маршрутки пострадали 6 человек

В Орле произошла серьезная авария. Известно, что столкнулись грузовик и маршрутка, в которой находились пассажиры.
В результате случившегося пострадали шесть человек. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт VSE42.RU.
В Орле произошла серьезная авария. Известно, что столкнулись грузовик и маршрутка, в которой находились пассажиры.
В результате случившегося пострадали шесть человек. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт VSE42.RU.
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