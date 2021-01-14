В Подмосковье зажатому в кабине грузовика водителю понадобилась помощь спасателей

В Щелковском городском округе произошла авария с участием грузовика. В результате случившегося водителя крупногабаритного транспортного средства зажало в кузове.
Прибывшим на место спасателям удалось вызволить пострадавшего. После этого мужчина был госпитализирован, передает "Радио 1".
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