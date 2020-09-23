В центре Петербурга в результате ДТП перевернулась иномарка

В Санкт-Петербурге случилась серьезная авария. Уточняется, что столкнулись троллейбус и несколько легковушек.
В результате ЧП пострадал один человек и перевернулась иномарка. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, пишет "Пятый канал".
В Санкт-Петербурге случилась серьезная авария. Уточняется, что столкнулись троллейбус и несколько легковушек.
В результате ЧП пострадал один человек и перевернулась иномарка. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, пишет "Пятый канал".
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