В Москве в аварии с автобусом погиб человек

Утром 29 июля на перекрестке Рязанского проспекта и Ташкентской улицы в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы столкнулись "Газель" и автобус. В ДТП погиб человек, передает RT. Сообщается, что это пассажирка автобуса.
В аварии пострадали еще семеро граждан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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