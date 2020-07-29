В Москве в аварии с автобусом погиб человек

Утром 29 июля на перекрестке Рязанского проспекта и Ташкентской улицы в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы столкнулись "Газель" и автобус. В ДТП погиб человек, передает RT. Сообщается, что это пассажирка автобуса.

В аварии пострадали еще семеро граждан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

