Есть пострадавшие: в Екатеринбурге столкнулись трамвай и грузовик

Утром 28 апреля на улице Раевского в Екатеринбурге столкнулись грузовик и трамвай. По предварительной версии, водитель фуры при повороте не уступил дорогу другому транспорту. Пострадали водитель и пассажир трамвая.
Согласно другим данным, травмы получили 11 человек: два водителя и девять пассажиров, сообщает "Интерфакс". В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Популярные темы форума
Кто Лиона
Могут ли продлить карантин?
Тодоренко поддержала домашнее насилие !!!
Всемирный заговор
Мясо это зло
Все женщины изменяют
В СССР пионерский лагерь помните?
Заворотнюк всех обманула
Почему снимают Петрова???
Как поднять гемоглобин?