Есть пострадавшие: в Уфе произошла массовая авария

3 марта в Уфе произошла массовая авария. На улице Тимашевская иномарка Mercury Mariner столкнулась с автомобилем "ВАЗ-2115". От сильного удара отечественный автомобиль отбросило на машину Lada.
В результате пострадали два человека – водитель и пассажир Lada. Они обратились за помощью к медикам, сообщает ToDayNews Ufa. Другие подробности ДТП выясняются.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Кого еще тошнит от стариков?..
Хотел сына, а родилась дочь
Россия
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Нью
Комплекс неполноценности...
Дочь влюбилась в старика