Страшная авария под Владимиром унесла человеческую жизнь

В ночь на 2 марта во Владимирской области на федеральной трассе "Волга" произошла серьезная авария. Рядом с деревней Гороховец микроавтобус столкнулся с грузовой машиной, передает РИА Новости.
В результате ДТП погиб один человек, 16 получили травмы. Пострадавших доставили в местную больницу. По данным издания "Известия", в автобусе ехала группа строителей. Они направлялись из Москвы в Нижний Новгород.
На месте происшествия работают экстренные службы. Движение по одной из полос трассы "Волга" временно ограничено, сообщает "ТВ Центр". Подробности случившегося устанавливаются.
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