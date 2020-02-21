Есть пострадавшие: в Крыму на трассе произошла серьезная авария

В Крыму на трассе "Таврида" при столкновении двух машин пострадали три человека. Они были доставлены в больницу.
О состоянии людей пока нет информации, пишет НСН. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
В Крыму на трассе "Таврида" при столкновении двух машин пострадали три человека. Они были доставлены в больницу.
О состоянии людей пока нет информации, пишет НСН. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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