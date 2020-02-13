В Башкирии пьяный водитель без прав попал в аварию

Утром 13 февраля в Туймазинском районе Башкирии случилось серьезное ДТП. На 50-м километре трассы Бакалы-Туймазы-Белебей автомобиль "ВАЗ" опрокинулся в кювет.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир. Позднее стало известно, что у женщины, севшей за руль, не было водительских прав. Более того, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ToDayNews Ufa.
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