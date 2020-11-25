В Петербурге автомобиль консульства сбил женщину на переходе

В северное столице гражданка пострадала в ДТП. Уточняется, что женщину сбил на переходе автомобиль генконсульства Литвы.
По данным URA.ru, водитель не нарушал скоростной нормы, а также был трезв. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить экспертам, пишет Пятый канал.
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