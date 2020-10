Wrangler грязи не боится!

Две тонны веселья и адреналина – вот что это за машина такая. Jeep Wrangler – не автомобиль для комфортного отчаливания от бордюра (ах, простите, поребрика, если вам доведется кататься на этом железном рыцаре по набережным северной столицы). Выпускаемый с 1987 года, этот автомобиль уже сменил несколько поколений, и с каждым новым витком истории он становится более дерзким, наглым и чего уж тут скрывать, харизматичным. Изначально производимый для военных нужд, Wrangler быстро завоевал симпатии гражданских и даже обзавелся некоторыми комфортными опциями. Давайте посмотрим, что за зверь такой.

КАК ВЫГЛЯДИТ:



В шикарном красном цвете, на 32-дюймовых внедорожных колесах это автомобиль, который я бы не назвал именно красивым. Оставим это радужное название для зализанных аэродинамичных тачек. Там, где современные городские паркетные внедорожники боящихся лишний раз покрыться пылью, Jeep Wrangler нагло лезет в самую грязную грязь. Которая, кстати, ему тоже к лицу. Поэтому Wrangler не красив, нет. Он оглушительно харизматичен!

При всем при этом мощные светодиодные фары – последний высокотехнологичный штрих в этом брутальном облике. Аррррр!

Задние фонари тоже выглядят непросто. Окантовка белых фонарей заднего хода – симпатичное решение, не нарушающее концепции, но намекающее на то, что мы с вами все-таки живем в двадцать первом веке.

СНЯТЬ ЗА 60 СЕКУНД.

Передняя секция крыши снимается за одну минуту (проверял!), а вот с остальной частью придется попотеть, так как это подразумевает наличие специального ключа (который мне от греха подальше в пресс-парке давать не стали), двух слесарей и какой-то матери (какой – я так и не понял). К тому же при таком тщательном обнажении нужно внимательно поглядывать на прогноз погоды, ибо начавшийся дождь может испортить вам всю поездку. А ездить в машине без верха с зонтом – извращение почище хоккея на траве.

ЖЕСТКО СТЕЛЕТ.

Комфорт? Пфффф. Это не для настоящих мужчин. Когда у тебя затекает левая нога, потому что её некуда упереть – это потому, что так нужно. Поездка на дальние дистанции для непривычного человека превратится в ад адский. Жесткий злобный Wrangler ухитрится набить непривычному к углам и закруглениям человеку пару лишних синяков и укачать вдобавок. Управление стеклоподъемниками вынесено на центр торпедо, так как двери у этой машины тоже снимаются (при помощи того же ключа, который мне не дали парой абзацев выше). Широкий поручень для того, чтобы передний пассажир мог вцепиться в него чем только можно и, жалобно поскуливая, спрашивать “а когда мы уже приедем?”.

Приборная панель комбинированная: два циферблата и экран по центру, на который можно выводить всю нужную в поездке информацию. Карта местности, угол наклона, расход бензина – всё это можно посмотреть тут. Шрифты, кстати, порадовали бы многих моих знакомых дизайнеров. Смотрится красиво.

У задних пассажиров, кстати, здесь раздолье и кайф. Места для ног более чем достаточно, а задние сидения еще и откидываются (только нужно сначала найти как).

Спинки передних сидений, кстати, откидываются (никогда не догадаетесь) при помощи специального ремешка по левую (для водителя) руку. Найти его с застегнутым ремнем безопасности практически невозможно.

“А ЗАЧЕМ НАМ ТАКОЙ ТЮНИНГ В ЗООПАРКЕ?” (с)

Будучи городским жителем, конечно же, я нечасто (читай “никогда”) не пользуюсь внедорожными функциями автомобиля, потому что за это сейчас штрафуют. Тем не менее, разницы в ощущениях при съезде с асфальта на проселочную дорогу, равно как и на гравий, болото, песок и снег практически не появляется. Этот автомобиль доберётся туда, куда уже не доедет трактор.

Система полного привода, пониженная и повышенная передачи, усиленные мосты, управляемые электроблокировки заднего и переднего межколесных дифференциалов, отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости и многое другое, что вы никогда не будете включать на городском асфальте.

Тем не менее, этот автомобиль – гордый обладатель эмблемы Trail Rated, которую ой как непросто заслужить. Если вам интересно, наберите на Youtube. Впечатлитесь :)

Занятно, что при двухлитровом движке на 272 лошадиные силы за автомобилем приходится следить на поворотах. Задняя ось нет-нет, да норовит азартно вылететь вперед. Эффект внедорожной резины и высокого крутящего момента. Именно этим объясняется то, что автомобиль приходится “ловить" на трассе каждый раз, когда в асфальте появляется колея, так что не отвлекайтесь на кофе или инстаграм. На высокой скорости Wrangler ревностно требует вашего полного внимания.

ВЫЕЗЖАТЬ – ТАК С МУЗЫКОЙ.

Jeep Wrangler в комплектации Rubicon оборудован акустической системой Alpine, которая на удивление звучит не просто хорошо, а даже круто. Характерный для американских систем жирный звук с ярковыраженными басами очень поднимает настроение и, что немаловажно, отлично звучит даже когда снята крыша, и в салоне гуляют встречные потоки воздуха.

8 динамиков и сабвуфер в багажнике, мощность в полкиловатта и очень недурное головное устройство. На такой системе хорошо слушаются танцевальные вещи с уклоном в легкое диско: DNCE: Body Moves или The Bird and the Bee: Will you dance прозвучали на этой системе так, как будто автомобиль специально строился, чтобы слушать именно эту музыку. В общем, за звук – пять! На высоком уровне громкости лучше прибрать верха и середину. Тогда звучание становится плотным, но не режущим слух.

НЕ МЕСТО ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА:

А вот места в багажнике здесь не так много. Я обнаружил, что автомобиль не такой длинный, как от него ожидаешь, когда парковал его на привычном месте в гараже. Внезапный запас в полметра оказался приятной неожиданностью. В общем, гитара разместилась еле-еле, и в случае, если вы планируете использовать свой Jeep Wrangler в качестве грузового автомобиля, придется сложить задние сиденья и забыть о задних пассажирах.

ВЫВОДЫ:

Jeep Wrangler – автомобиль, заточенный под две задачи, и выполняющий их на “ура”. Первое – проходить там, где застрянет трактор, и второе – поражать и впечатлять окружающих. Цена на новый Jeep Wrangler начинается от 3 490 000 рублей. В комплектации Rubicon, с расширенным внедорожным пакетом и кучей украшений – от 4 170 000 рублей за трёхдверный вариант и от 4 995 000 (м – маркетинг) за пятидверную комплектацию.

Несмотря на то, что в городе этот автомобиль может быть откровенно неудобным, харизма Jeep Wrangler бьет через край. Если вы за этим пришли в салон, то Jeep Wrangler точно не оставит вас равнодушным