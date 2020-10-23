Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
Отношения с женатым слухи о детях: почему Кабаева не появляется на публике
партнеры
Пятница
23 октября
Лента новостей
12:20
В центре Москвы найден труп экскурсовода
12:07
Певцов неожиданно жестко высказался о госпитализации Дроздовой
12:06
Wrangler грязи не боится!
12:04
"Повалила на землю и боролась с ним": Кристина Асмус подралась с грабителем
11:53
Возьми свои деньги: сын за все рассчитался с Газмановым
11:52
Савичева о смертельном диагнозе: Так сильно я не болела никогда
11:36
В Чебоксарах пожарили сосиски на Вечном огне
11:23
Щека к щеке: Прилучный рассекретил занявшую место Муцениеце актрису
11:17
Меньшов изменил мнение о Скобцевой из-за Алентовой
11:09
В Екатеринбурге загорелась высотка
10:57
Пилота Формулы-1 из России обвинили в расизме
10:43
Новый рекорд коронавируса в России: более 17 тысяч случаев заражения за сутки
10:42
Силы были неравны: актер "Молодежки" избил звезду "Кадетства"
10:37
"Вам будет очень плохо": неизлечимо больная дочь Баталова встретилась лицом к лицу с другом-предателем
10:29
"Поезд Победы" отправляется с Белорусского вокзала
10:28
"Не дай бог такую внучку!": гулящая Анна Калашникова не дает покоя вдове Этуша
10:23
В России продлили заморозку накопительной части пенсии
10:17
Пожар в мебельном цеху в Махачкале сняли на видео
10:10
Трамп и Байден переругались на дебатах из-за Крыма и денег России
09:41
Подольская сообщила о страхе за второго ребенка из-за опасной болезни
09:39
На Кубани мужчина топором зарубил бывшую любовницу
09:35
На Первом канале посмеялись над диалогом Михалкова и Путина
09:05
В Челябинске смерть младенца пытались выдать за похищение
08:43
Светлана Тихановская дала откровенное интервью: главное
08:27
Бондарчук не пришла на похороны Скобцевой
06:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 октября 2020 года
04:00
"Параллель с бабушкой": 37-летняя внучка Гурченко околдовала 23-летнего парня
01:58
"Новый член семьи": муж Пелагеи с любовницей решились на ответственный шаг
01:12
Что Крюков и Бондарчук бросили в могилу Скобцевой
23:56
Малышева назвала продукты-спасение от тяжелой формы COVID-19
21:47
Эксперт: Лукашенко может прописать в новой Конституции отказ от Союзного государства
21:45
Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года
21:40
Подольская родила Преснякову третьего ребенка: первое фото малыша
21:29
Подарившая детей Галкину и Пугачевой суррогатная мать призналась в чувствах к двойняшкам
21:21
Полиция заинтересовалась информацией о раздаче отравленных масок в Подмосковье
20:54
"Меня не колышет": Путин отреагировал на санкции
20:49
Загруженность московских дорог достигла 9 баллов
20:20
Московский суд обязал Google восстановить доступ к фильму "Беслан"
19:48
Путин об отравлении Навального: Могли бы не выпускать
19:29
В Чебоксарах задержали жарившего сосиски на Вечном огне мужчину
18:36
Гузеева предрекла женщинам с "перекаченными" губами рождение страшных детей
17:21
Пронзительная речь сработала: судья смягчил приговор Ефремову
17:12
Овсиенко удалила соцсети после слухов о побоях и алкоголизме
17:10
Актриса Екатерина Вилкова показала окровавленную голову
17:09
Назван самый матерящийся город России
17:06
"Трагедия разделила мою жизнь на две части": пронзительная речь Ефремова в суде
16:48
В московской скорой помощи будет работать искусственный интеллект
16:27
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве
16:25
"Шикарно смотрятся": Агату Муцениеце сняли в объятиях звезды "Игры престолов"
16:20
Михаил Шац попал в больницу с опасной инфекцией
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обращался на "ты": вскрылось хамское поведение Тихановского в разговоре с Лукашенко
Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль
Белорусов предупредили о подготовке в вооруженному подавлению протестов
Политолог: Лукашенко относится к белорусам с презрением и страхом
"Вообще не сможет ходить": Конкина парализовало
"Наказывает Бог": обливший грязью Цымбалюк-Романовскую Конкин поплатился дочерью
Авто
Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов +5

Wrangler грязи не боится!

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Две тонны веселья и адреналина – вот что это за машина такая. Jeep Wrangler – не автомобиль для комфортного отчаливания от бордюра (ах, простите, поребрика, если вам доведется кататься на этом железном рыцаре по набережным северной столицы). Выпускаемый с 1987 года, этот автомобиль уже сменил несколько поколений, и с каждым новым витком истории он становится более дерзким, наглым и чего уж тут скрывать, харизматичным. Изначально производимый для военных нужд, Wrangler быстро завоевал симпатии гражданских и даже обзавелся некоторыми комфортными опциями. Давайте посмотрим, что за зверь такой.
прочитано 93 раза

КАК ВЫГЛЯДИТ:

В шикарном красном цвете, на 32-дюймовых внедорожных колесах это автомобиль, который я бы не назвал именно красивым. Оставим это радужное название для зализанных аэродинамичных тачек. Там, где современные городские паркетные внедорожники боящихся лишний раз покрыться пылью, Jeep Wrangler нагло лезет в самую грязную грязь. Которая, кстати, ему тоже к лицу. Поэтому Wrangler не красив, нет. Он оглушительно харизматичен!

Фото: Родион Газманов

При всем при этом мощные светодиодные фары – последний высокотехнологичный штрих в этом брутальном облике. Аррррр!

Фото: Родион Газманов

Задние фонари тоже выглядят непросто. Окантовка белых фонарей заднего хода – симпатичное решение, не нарушающее концепции, но намекающее на то, что мы с вами все-таки живем в двадцать первом веке.

СНЯТЬ ЗА 60 СЕКУНД.

Фото: Родион Газманов

Передняя секция крыши снимается за одну минуту (проверял!), а вот с остальной частью придется попотеть, так как это подразумевает наличие специального ключа (который мне от греха подальше в пресс-парке давать не стали), двух слесарей и какой-то матери (какой – я так и не понял). К тому же при таком тщательном обнажении нужно внимательно поглядывать на прогноз погоды, ибо начавшийся дождь может испортить вам всю поездку. А ездить в машине без верха с зонтом – извращение почище хоккея на траве.

Фото: Родион Газманов

ЖЕСТКО СТЕЛЕТ.

Комфорт? Пфффф. Это не для настоящих мужчин. Когда у тебя затекает левая нога, потому что её некуда упереть – это потому, что так нужно. Поездка на дальние дистанции для непривычного человека превратится в ад адский. Жесткий злобный Wrangler ухитрится набить непривычному к углам и закруглениям человеку пару лишних синяков и укачать вдобавок. Управление стеклоподъемниками вынесено на центр торпедо, так как двери у этой машины тоже снимаются (при помощи того же ключа, который мне не дали парой абзацев выше). Широкий поручень для того, чтобы передний пассажир мог вцепиться в него чем только можно и, жалобно поскуливая, спрашивать “а когда мы уже приедем?”.

Фото: Родион Газманов

Приборная панель комбинированная: два циферблата и экран по центру, на который можно выводить всю нужную в поездке информацию. Карта местности, угол наклона, расход бензина – всё это можно посмотреть тут. Шрифты, кстати, порадовали бы многих моих знакомых дизайнеров. Смотрится красиво.

Фото: Родион Газманов

У задних пассажиров, кстати, здесь раздолье и кайф. Места для ног более чем достаточно, а задние сидения еще и откидываются (только нужно сначала найти как).

Фото: Родион Газманов

Спинки передних сидений, кстати, откидываются (никогда не догадаетесь) при помощи специального ремешка по левую (для водителя) руку. Найти его с застегнутым ремнем безопасности практически невозможно.

“А ЗАЧЕМ НАМ ТАКОЙ ТЮНИНГ В ЗООПАРКЕ?” (с)

Будучи городским жителем, конечно же, я нечасто (читай “никогда”) не пользуюсь внедорожными функциями автомобиля, потому что за это сейчас штрафуют. Тем не менее, разницы в ощущениях при съезде с асфальта на проселочную дорогу, равно как и на гравий, болото, песок и снег практически не появляется. Этот автомобиль доберётся туда, куда уже не доедет трактор.

Фото: Родион Газманов

Система полного привода, пониженная и повышенная передачи, усиленные мосты, управляемые электроблокировки заднего и переднего межколесных дифференциалов, отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости и многое другое, что вы никогда не будете включать на городском асфальте.

Тем не менее, этот автомобиль – гордый обладатель эмблемы Trail Rated, которую ой как непросто заслужить. Если вам интересно, наберите на Youtube. Впечатлитесь :)

Фото: Родион Газманов

Занятно, что при двухлитровом движке на 272 лошадиные силы за автомобилем приходится следить на поворотах. Задняя ось нет-нет, да норовит азартно вылететь вперед. Эффект внедорожной резины и высокого крутящего момента. Именно этим объясняется то, что автомобиль приходится “ловить" на трассе каждый раз, когда в асфальте появляется колея, так что не отвлекайтесь на кофе или инстаграм. На высокой скорости Wrangler ревностно требует вашего полного внимания.

Фото: Родион Газманов

ВЫЕЗЖАТЬ – ТАК С МУЗЫКОЙ.

Jeep Wrangler в комплектации Rubicon оборудован акустической системой Alpine, которая на удивление звучит не просто хорошо, а даже круто. Характерный для американских систем жирный звук с ярковыраженными басами очень поднимает настроение и, что немаловажно, отлично звучит даже когда снята крыша, и в салоне гуляют встречные потоки воздуха.

Фото: Родион Газманов

8 динамиков и сабвуфер в багажнике, мощность в полкиловатта и очень недурное головное устройство. На такой системе хорошо слушаются танцевальные вещи с уклоном в легкое диско: DNCE: Body Moves или The Bird and the Bee: Will you dance прозвучали на этой системе так, как будто автомобиль специально строился, чтобы слушать именно эту музыку. В общем, за звук – пять! На высоком уровне громкости лучше прибрать верха и середину. Тогда звучание становится плотным, но не режущим слух.

Фото: Родион Газманов

НЕ МЕСТО ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА:

А вот места в багажнике здесь не так много. Я обнаружил, что автомобиль не такой длинный, как от него ожидаешь, когда парковал его на привычном месте в гараже. Внезапный запас в полметра оказался приятной неожиданностью. В общем, гитара разместилась еле-еле, и в случае, если вы планируете использовать свой Jeep Wrangler в качестве грузового автомобиля, придется сложить задние сиденья и забыть о задних пассажирах.

ВЫВОДЫ:

Jeep Wrangler – автомобиль, заточенный под две задачи, и выполняющий их на “ура”. Первое – проходить там, где застрянет трактор, и второе – поражать и впечатлять окружающих. Цена на новый Jeep Wrangler начинается от 3 490 000 рублей. В комплектации Rubicon, с расширенным внедорожным пакетом и кучей украшений – от 4 170 000 рублей за трёхдверный вариант и от 4 995 000 (м – маркетинг) за пятидверную комплектацию.

Несмотря на то, что в городе этот автомобиль может быть откровенно неудобным, харизма Jeep Wrangler бьет через край. Если вы за этим пришли в салон, то Jeep Wrangler точно не оставит вас равнодушным

23 октября 2020, 12:06

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Лукашенко может прописать в новой Конституции отказ от Союзного государства
"Меня не колышет": Путин отреагировал на санкции
Путин об отравлении Навального: Могли бы не выпускать
Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль

Шоу-бизнес

Певцов неожиданно жестко высказался о госпитализации Дроздовой
Возьми свои деньги: сын за все рассчитался с Газмановым
Савичева о смертельном диагнозе: Так сильно я не болела никогда
Меньшов изменил мнение о Скобцевой из-за Алентовой

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

"Не дай бог такую внучку!": гулящая Анна Калашникова не дает покоя вдове Этуша

Похождения светской львицы возмутили
Шоу-бизнес

"Вам будет очень плохо": неизлечимо больная дочь Баталова встретилась лицом к лицу с другом-предателем

Скандал набирает обороты
Шоу-бизнес

"Параллель с бабушкой": 37-летняя внучка Гурченко околдовала 23-летнего парня

Девушка села ему на шею
Шоу-бизнес

Подольская родила Преснякову третьего ребенка: первое фото малыша

Певица поделилась радостной новостью

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+