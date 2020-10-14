В Тульской области в аварии с маршруткой погибли три человека

В Тульской области произошла серьезная авария. Уточняется, что при столкновении легковушки и маршрутки погибли люди.
По да данным RT, речь идет о трех жертвах. Обстоятельства случившегося выясняются.
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