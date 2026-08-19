Танцы с сотрясением мозга: скрытые камеры выдали шокирующую правду о жестоком избиении дочки хоккеиста

Громкий соседский конфликт из-за собачьих фекалий в элитном жилом комплексе Москвы принял неожиданный оборот.



Скандал в престижном жилом комплексе столичных Раменок, где бытовая ссора из-за собачьих фекалий обернулась уголовным преследованием и угрозой реального срока, принял ошеломляющий оборот. История о якобы зверски избитом подростке разваливается на глазах. Ранее следственные органы лишь на словах подтверждали отсутствие доказательств насилия. Однако теперь, спустя два месяца, в распоряжении журналистов оказались записи со скрытых камер видеонаблюдения, которые вместе с невероятными деталями поведения пострадавших вскрыли истинную картину происходившего.

Все началось 2 мая 2026 года, когда жительница дома Алина К. сделала вполне законное замечание 13-летней девочке, выгуливавшей собаку без гигиенического пакета. В ответ на просьбу убрать за питомцем несовершеннолетняя соседка разразилась отборной бранью. Желая утихомирить хамку, Алина попросила отвести ее к родителям. Разговор на повышенных тонах переместился в холл подъезда, где за происходящим наблюдали консьерж и другие жильцы.

Вскоре в дело вступила мать школьницы — Елена Метлюк, жена известного хоккеиста Филиппа Метлюка. Метлюк мгновенно подняла шумиху, обвинив Алину в жестоком избиении дочери. Спустя четыре часа после инцидента девочку госпитализировали — причем не по месту жительства, а в элитную ДКБ №9 в "Москва-Сити", где врачи зафиксировали сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Однако слова матери о жестокой расправе полностью опровергают факты. Дежуривший в подъезде консьерж на допросе в полиции твердо заявил: никакого рукоприкладства не было и в помине. Это же подтвердили и записи со скрытых камер: на кадрах видно, что Алина К. пальцем не тронула юную провокаторшу.

Самым шокирующим и циничным эпизодом в этой истории стали зажигательные танцы с сотрясением мозга, которые попали в Сеть. Пока мать девочки раздавала интервью о "расправе над ребенком", всего через пять дней после экстренной госпитализации она выложила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) невероятное видео. На кадрах счастливая и абсолютно здоровая дочь с якобы тяжелейшей травмой головы весело и энергично приплясывает вместе с мамой на шумном концерте. Публикация до сих пор находится в открытом доступе.

Несмотря на абсурдность ситуации и наличие видеозаписей, правоохранительные органы 4 июня возбудили против Алины К. уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Молодой женщине грозит до двух лет колонии за преступление, которого на кадрах просто нет.

В ответ Алина подала официальное заявление о ложном доносе. Теперь следствию предстоит выяснить, откуда на самом деле у девочки взялись синяки и почему с серьезным диагнозом она так лихо плясала перед объективами телефонов.