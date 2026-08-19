Обновление ключевых медицинских центров в новых регионах вышло на новый уровень благодаря системной поддержке столичных специалистов.



Московские специалисты продолжают работу по реконструкции и модернизации объектов здравоохранения в Донецкой и Луганской народных республиках. О ходе восстановления инфраструктуры в новых регионах официально сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

С 2022 года в рамках официального соглашения с правительствами ЛНР и ДНР столица берет на себя комплексное восстановление жилых домов, больниц, инженерных сетей и общегородских пространств. Все работы проводятся в строгом соответствии с высокими московскими стандартами, что позволяет кардинально повысить качество оказываемой медицинской помощи и сделать ее доступной для каждого жителя.

За последние годы в Луганске столичными строителями и инженерами модернизирована городская поликлиника, а также два важнейших корпуса местной больницы — амбулаторный блок и женская консультация. Кроме того, специалисты полностью привели в порядок здание центрального стерилизационного отделения детской клинической больницы, обеспечив максимальную безопасность при лечении маленьких пациентов. Параллельно масштабные работы прошли и в городе Счастье, где московские бригады полностью отремонтировали местную больницу.

Серьезные изменения затронули и систему здравоохранения Донецка. В столице ДНР была проведена глубокая реконструкция трех ключевых корпусов крупнейшего медучреждения города. Специалисты полностью обновили здания поликлиники, современного диагностического центра и отделения кардиохирургии, оснастив их высокотехнологичным оборудованием.

В 2026 году основной объем работ в Луганске сосредоточен на комплексной реконструкции четырехэтажного больничного корпуса общей площадью 3780 квадратных метров. Московские строители выполняют усиление несущих конструкций здания, капитальный ремонт кровли и фасада, а также полную замену оконных блоков, дверей и напольных покрытий.

Проект предусматривает фундаментальную модернизацию всей инженерной инфраструктуры корпуса, включая системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Особое внимание инженеры уделяют полной замене системы подачи медицинских газов, не обходимой для работы реанимационных отделений. В обновленном здании разместится приемное отделение нового формата и современный операционный блок, создающие оптимальные условия для работы врачей и эффективного лечения пациентов.