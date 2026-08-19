Наставничество назвали важным элементом профилактической работы с несовершеннолетними в Подмосковье

В детском лагере "Литвиново" 18 августа прошло выездное заседание Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В отличие от привычного формата заседание впервые разбили на два этапа, объединив практическую работу с детьми и последующее оперативное совещание ведомств, отвечающих за детскую политику.

В Министерстве социального развития Подмосковья такое решение объяснили остротой проблемы: статистика по подростковой преступности и случаям суицида среди несовершеннолетних вызывает тревогу, и чиновники сочли, что дальше ограничиваться разговорами нельзя — нужно напрямую включаться в процессы, способные повлиять на судьбу конкретного ребенка.

Ключевой темой обсуждения стало наставничество. Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин обозначил его не как дополнительную опцию, а как один из главных элементов профилактической работы. По его оценке, именно нехватка значимого взрослого рядом с подростком нередко становится триггером для правонарушений и саморазрушительного поведения.

«Наставничество сегодня — это не жест доброй воли и не модный тренд. Это реальная спасательная нить для ребёнка, оставшегося без внутренней опоры, — заявил глава ведомства. — Мы фиксируем: большинство преступлений совершается детьми, когда родители погружены в быт, школа фиксирует лишь успеваемость, а досуг замещается цифровой средой. Наставник становится тем взрослым, который способен услышать немой сигнал бедствия именно в момент кризиса. Сегодня в регионе уже действуют более тысячи таких наставников, и этот ресурс требует системного расширения».

Первую часть дня подростки из группы риска провели вместе с наставниками в формате живого взаимодействия: преодолевали полосы препятствий, участвовали в мастер-классах и обучающих модулях. Организаторы делали ставку не на спортивный результат, а на эмоциональный — им важно было, чтобы в непринужденной обстановке между ребенком и взрослым выстроилось доверие, а у подростка появились более устойчивые жизненные ориентиры.

После практического блока участники перешли к разбору цифр: на повестке была статистика первого полугодия 2026 года — данные о детях, вступивших в конфликт с законом, тревожная динамика подростковых суицидов и обсуждение того, насколько наставничество работает как реальный механизм помощи, а не формальная мера.

Главный вывод, к которому пришли участники заседания: одними точечными акциями и усилением контроля проблему не решить. Нужна принципиально иная модель взаимодействия ведомств — от школ и социальных служб до полиции, — работающих сейчас во многом разрозненно.

Что касается ближайших шагов, в регионе намерены масштабировать программу наставничества, организовать выездные тренинги для родителей и педагогов и запустить цифровую платформу, которая позволит оперативно обмениваться информацией о детях, попавших в кризисную ситуацию.



