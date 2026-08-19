В Москве представили сразу несколько промышленных разработок – Собянин

В первом полугодии 2026 года московские компании запустили производство новых отечественных разработок в ключевых технологических отраслях.



В первом полугодии 2026 года московские предприятия вывели на рынок линейку высокотехнологичных разработок, направленных на укрепление технологического суверенитета страны. Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

"За полгода в столице представили сразу несколько высокотехнологичных уникальных разработок. В режиме санкционного давления это очень важные достижения. Инновации укрепляют технологический суверенитет нашей страны", — отметил градоначальник.

Существенный прогресс зафиксирован в сфере космических и спутниковых технологий. Завод "Протон", базирующийся в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", создал квантовый датчик для космических исследований и компактный мини-шаттл. Прибор улавливает сверхмалые частицы, что поможет ученым изучать процессы формирования космической пыли.

В свою очередь, мини-шаттл предназначен для автоматической доставки полезных грузов с орбитальных станций и малых спутников на Землю. Научно-технический центр "Модуль" презентовал малогабаритный космический аппарат MKACubeSat 16U для дистанционного зондирования Земли, способный сжимать и хранить массивы данных прямо на борту. Компания "Орбитек" представила двигательную установку на базе плазменного двигателя, работающую на ксеноне и более доступном криптоне, что снижает затраты на обслуживание спутниковых группировок.

Отечественная IT-индустрия и микроэлектроника также продемонстрировали рост производственных показателей. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" — компания "ИнтехПро" — наладил серийный выпуск компьютерной техники на базе российских компонентов.

Предприятие планирует ежегодно выпускать 30 тысяч персональных компьютеров, 18 тысяч моноблоков, а также ноутбуки и печатные платы. Компания "ХайТэк" разработала первый отечественный нейросетевой ускоритель LinQ HX на базе российского микропроцессора для применения в робототехнике и системах "умного города". Разработка абсолютно независима от импортных компонентов и зарубежных лицензий. В сфере связи компания "Неорос" запустила производство оптических трансиверов для сетей 5G на основе фотонных интегральных схем, а фирма "Некс-Т" ввела в эксплуатацию первую в стране роботизированную линию по выпуску ЖК-дисплейных модулей.

Фармацевтический сектор и медицинская промышленность столицы пополнились новыми технологическими мощностями. Компания "Спутник Технополис" (структура "Р-Фарм") начала выпуск инновационного препарата для терапии 13 видов онкологических заболеваний. Другой резидент, "Р-Опра", зарегистрировал и запустил в производство лекарственное средство на основе синтетического аналога витамина D для лечения тяжелых форм хронической почечной недостаточности.

В сегменте промборудования компания "Диагностика-М" открыла производство первых в России разборных микрофокусных рентгеновских аппаратов для бесконтактной диагностики продукции, а завод "ТЗМОИ" запустил производство полного цикла пастеризационного и стерилизационного оборудования для лечебных учреждений.

Разработки затронули и транспортную инфраструктуру. На Московской верфи состоялся спуск на воду первых четырех пассажирских электросудов нового проекта "Москва 1.0". Автозавод "Москвич" совместно с компанией "ЭМ Рус" начал сборку электромобилей UMO для коммерческого использования и служб такси. Кроме того, "НИИ микроприборов" начал серийный выпуск светодиодных систем для гражданской авиации, флота и космической техники, отличающихся низким энергопотреблением и длительным сроком службы без необходимости замены компонентов.