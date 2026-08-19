Жена Смолова публично разнесла известный бренд за насмешки над Волочковой: Отвратительно

Громкий скандал в модной индустрии вспыхнул из-за провокационного видео, которое общественность посчитала жестоким глумлением над тяжелобольной звездой.

Известная блогерша, диджей и жена нападающего сборной России Федора Смолова Карина не смогла пройти мимо громкой социальной несправедливости. 32-летняя брюнетка, известная своей активной позицией в вопросах ментального здоровья, обрушилась с жесткой критикой на популярный отечественный бренд одежды. Поводом для публичной порки стала свежая рекламная кампания с участием скандально известной балерины Анастасии Волочковой.

В центре внимания оказался провокационный видеоролик, в котором бывшая прима Большого театра позирует в свитере с красноречивой надписью "Просекко" и изящным бокалом игристого в руках. В кадре Королева шпагатов со своей фирменной иронией произносит фразу, давно ставшую вирусным мемом в социальных сетях: "У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом дорогого Prosecco и свежей клубникой — алкоголик". Маркетологи бренда, очевидно, рассчитывали на громкий хайп и юмор, но переступили этическую грань.

Карина Смолова, которая ранее открыто рассказывала общественности о своем тяжелом опыте борьбы с зависимостями, посчитала подобный формат рекламы глубоко аморальным и циничным. Светская львица заявила, что бренды не имеют права наживаться и строить маркетинговые кампании на тяжелых болезнях известных людей.

"По-разному можно относиться к Анастасии Волочковой, но совершенно отвратительно подшучивать над ее проблемами с алкоголем, которые явно у нее есть... Дорогие бренды, уж если вы не знаете, что такое химическая зависимость, то почитайте хотя бы информацию. То, чем вы занимаетесь, — это насмешка над ментальными проблемами и стигматизация", — гневно высказалась жена футболиста в своем блоге.

Слухи о пагубном пристрастии экс-примы Большого театра к иристому напитку ходят в светских кулуарах уже далеко не первый год. 48-летняя эпатажная танцовщица регулярно становится героиней громких скандалов, появляется на публике в неадекватном состоянии и делает шокирующие заявления, заставляя поклонников искренне переживать за ее психологическое и физическое здоровье. Впрочем, сама Волочкова предпочитает отшучиваться и уверять публику, что имеет полное право расслабляться так, как считает нужным.

Позиция Карины Смоловой вызвала бурную волну поддержки среди интернет-пользователей. Блогерша, которая сама живет в абсолютном достатке и регулярно хвастается роскошными подарками от супруга — вроде новенького спорткара Porsche Panamera за 20 миллионов рублей, — показала, что вопросы этики и сострадания ей далеко не чужды. Общественность согласилась с инфлюенсершей в том, что спекуляция на теме алкоголизма в коммерческих целях выглядит как откровенное издевательство над человеком, имеющим серьезные проблемы.

Теперь интернет-пользователи с замиранием сердца ждут ответа от представителей модного бренда. Скандальный ролик уже нанес серьезный удар по репутации марки, а в кулуарах шоу-бизнеса активно обсуждают, решится ли сам бренд или Настя Волочкова прокомментировать жесткие обвинения в цинизме и хайпе на болезни.