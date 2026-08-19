Собянин: Силы ПВО уничтожили еще восемь БПЛА на подлете к Москве

Надежный щит противовоздушной обороны предотвратил очередную угрозу.



На подступах к Москве развернулась интенсивная работа подразделений противовоздушной обороны. Вражеские беспилотные летательные аппараты, предпринявшие очередную попытку прорваться к мегаполису, были вовремя обнаружены и ликвидированы. О нейтрализации новой группы воздушных целей официально сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, дежурные силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации успешно уничтожили еще восемь БПЛА, двигавшихся в сторону столицы.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — подчеркнул Сергей Собянин, информируя жителей о складывающейся обстановке.

В районах, где упали фрагменты сбитых беспилотников, немедленно развернули работу оперативные службы. На места выехали бригады МЧС, сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Специалисты обследуют территорию падения обломков, чтобы исключить риски возгораний и убедиться в отсутствии повреждений городской инфраструктуры и пострадавших среди жителей. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Эта атака стала продолжением напряженной работы подразделений ПВО. Ранее мэр Москвы уже сообщал о том, что система противовоздушной обороны успешно отразила массовый налет. В ходе предыдущей волны были ликвидированы 25 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы. Благодаря слаженным действиям военных все попытки прорыва были пресечены на безопасном расстоянии от жилых массивов.

Столичные власти и оперативные ведомства напоминают гражданам о необходимости сохранять спокойствие и соблюдать элементарные правила безопасности. При обнаружении подозрительных предметов или фрагментов летательных аппаратов следует незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб "112" и категорически избегать приближения к местам падения обломков до прибытия профильных специалистов. Ситуация находится под полным контролем руководства города и силовых структур.