Есть пострадавшие: в Хабаровске автобус влетел в припаркованную фуру

В Хабаровске автобус врезался в припаркованную на обочине фуру. В результате аварии пострадали восемь человек.
По данным "Москвы 24", получившие травмы пассажиры доставлены в местные больницы, им оказана помощь. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, проводится проверка, пишет телеканал "360".
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