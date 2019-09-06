В Удмуртии пьяный велосипедист угодил под колеса авто

В Глазове велосипедист попал под машину. ДТП произошло на площади Свободы.
Уточняется, что водитель УАЗа наехал на велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе. По данным ИА "Удмуртия", пострадавший был был пьян. В результате случившегося велосипедист получил травмы.
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