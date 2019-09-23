По вине пьяного водителя в Ижевске погиб мужчина

В Ижевске произошла смертельная авария. ЧП случилось по вине пьяного человека.
По данным ИА "Удмуртия", водитель иномарки в нетрезвом состоянии не справился с управлением и налетел на бордюрный камень и столб. В результате случившегося пассажир иномарки скончался от полученных травм.
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