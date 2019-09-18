В Ижевске пьяный водитель устроил ДТП

В минувший вторник, 17 сентября, в Ижевске произошла серьезная авария. На улице Орджоникидзе водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ГАЗ. Об этом сообщает ИА "Удмуртия" со ссылкой на первый отдел Управления ГИБДД по Удмуртии.

В результате ДТП пассажирка ВАЗ получила травмы. Виновника аварии уже задержали. Выяснилось, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчину уже лишали водительских прав. Другие обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.