В Ижевске пьяный водитель устроил ДТП

В минувший вторник, 17 сентября, в Ижевске произошла серьезная авария. На улице Орджоникидзе водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ГАЗ. Об этом сообщает ИА "Удмуртия" со ссылкой на первый отдел Управления ГИБДД по Удмуртии.
В результате ДТП пассажирка ВАЗ получила травмы. Виновника аварии уже задержали. Выяснилось, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчину уже лишали водительских прав. Другие обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.
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