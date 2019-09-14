Есть погибшие: под Ярославлем столкнулись автобус и фура

В субботу, 14 сентября, в Ярославской области столкнулись пассажирский автобус и фура. По предварительной версии, грузовик выехал на полосу встречного движения.
Данные о погибших в результате аварии разнятся. Как передает МЧС, от травм скончались семь человек. В региональном минздраве сообщили о девяти погибших. Более 20 человек пострадали.
На месте происшествия работают экстренные службы. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП, передает РИА Новости.
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