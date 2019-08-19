В Удмуртии автомобиль сбил двух пешеходов

В минувшую субботу, 17 августа, в Завьяловском районе Удмуртии водитель автомобиля Škoda совершила наезд на двух пешеходов, пренебрегших световозвращающими элементами. Авария произошла на 1-м километре трассы Аэропорт – Воткинский тракт.
В результате ДТП от полученных травм скончались двое мужчин. Причины и обстоятельства аварии уточняются, сообщает ИА "Удмуртия".
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