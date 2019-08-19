Трое погибших: под Самарой произошла страшная авария

В минувшее воскресенье, 18 августа, в Самарской области случилась страшная авария. На 1049-м километре трассы М-5 столкнулись три автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
По предварительной версии, водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Camry. После этого иномарка столкнулась с Renault Sandero, передает RT.
В результате ДТП погибли три человека. Еще четверо получили травмы, в том числе маленький ребенок. Пострадавших доставили в больницу, сообщает Пятый канал.
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