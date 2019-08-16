В Удмуртии водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии

В четверг, 15 августа, в Сарапуле иномарка Chevrolet Aveo сбила маленького ребенка, который ехал на велосипеде. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель скрылся с места происшествия.
В результате ДТП пострадал маленький велосипедист. Его доставили с тяжелыми травмами в больницу. Автомобилиста уже нашли. По факту случившегося правоохранители проводят расследование, сообщает ИА "Удмуртия".
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