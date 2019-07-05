Пассажир погиб: в Башкирии перевернулась иномарка

В Башкирии в Давлекановском районе произошла жуткая трагедия. В перевернувшейся иномарке Toyota Camry погиб пассажир.
Сообщается, что автомобиль под управлением жителя Уфы не вписался в опасный поворот, вылетел в кювет и перевернулся. Правоохранители проводят проверку по данному факту, пишет ToDay News Ufa.
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