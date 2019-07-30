Опрокинулся в кювет: в Башкирии из-за пьяного водителя погиб человек

В Башкирии пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП. В Абзелиловском районе съехал в кювет ВАЗ-2114.
32-летний пассажир получил тяжелейшие травмы и умер, не дождавшись врачей. Водителю и девушке-пассажиру удалось выжить. По данным ToDay News Ufa, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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