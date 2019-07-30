В Удмуртии водитель сбил маленького ребенка

В Воткинске водитель KIA Rio сбил маленького ребенка. Авария произошла вечером в понедельник, 29 июля.
Автомобилист совершил наезд на малыша, когда поворачивал налево. По словам очевидцев, ребенок шел по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате он получил травмы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ИА "Удмуртия".
Популярные темы форума
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Что такое чистая любовь?
Как Пугачева так похудела?
Кому на Руси жить хорошо?
Секс раз в день но мне мало
Почему изменяем своим супругам?..
хоть бы войны не было!
Откуда вы?
Бузова блондинка или брюнетка?
Кабачки, чеснок это отрава, химия
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
Насилие в семье
девушку убили на детской площадке
Ризо и Оболенская?
Смертная казнь в России
раньше я хотела стать богатой!
О "Мавроди"и нашего времени.
Деятели ккльтуры и спорта ходатайствуют об освобождении вора в законе Шишкана, потому что он поддерживал юных футболистов и ветеранов футбола, а также был меценатом. Почему они не задаются вопросом откуда деньги у вора в законе?
Подорожают тортики и шоколадки
Как нам рашка остохренела, задолбали, затрепали. Украина.
Алименты не заплатил, значит все???
Бросил по телефону
Исполнение желания
Ложь
Отношения
Что дарить теще на юбилей?
Муж забыл про годовщину
Телец мужчина, женщина лев, получатся отношения?
Правда