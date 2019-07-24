Porche Macan: спортивный полет над городом

Складывается впечатление, что в наше время толерантности и дипломатии термин SUV (suburban vehicle – загородный автомобиль) вошел в обиход вместо фразы "не такой уж и внедорожник". Повышенный клиренс, полный привод, блокировка дифференциалов, но жалко на такой машине выезжать месить грязь, песок и щебень. Вот поэтому и SUV. Несмотря на копья, сломанные вокруг этого термина, одно бесспорно: на качестве кузовной краски ребята из Штутгарта не экономят и цвета выбирают просто улетные.

Автомобиль выглядит просто улетно. Отчасти благодаря электрически-небесному цвету кузова, невероятно красиво играющему на солнце. Отчасти из-за того, что Porsche производит очень эффектные автомобили. Даже в самой простой комплектации Porsche Macan, самый неспортивный из всей линейки Porsche, все равно создает ощущение скорости и стремительности.

Передние решетки, подчеркнутый линией под дверьми силуэт, вытянутый, со смещенной чуть назад кабиной. В общем, создан для полета. Горизонтальная полоска задних фонарей выглядит очень современно и задает хороший тон в этом сегменте рынка (посмотрите, сколько сейчас автоконцернов приняли этот прием на вооружение!). Наконец, две выхлопные трубы намекают на то, что здесь шутки шутить никто не собирается. Но об этом чуть позже.

Сиденья мягкие и удобные. Тем самым дизайнеры пытаются компенсировать спортивную жесткость подвески. Не для грунтовой дороги эта машина, ох не для грунтовой. На хорошем же асфальте Macan ведет себя прилично и послушно.

Некая гордость и верность традициям, видимо, не позволяет инженерам Porsche начать использовать жидкокристаллический экран на приборной панели. Поэтому стрелки и еще раз стрелки. Но целостности дизайна это не нарушает, а наоборот. И даже часы посередине торпедо – особенно нелюбимый мной аксессуар – смотрятся вполне уместно. Дополнительные баллы за дизайн получает консоль с невероятным количеством кнопок.

При всем, что было сказано, этот автомобиль разгоняется за 6,7 секунды, что неплохо при любых раскладах, будь то городская или загородная поездка. Как я уже говорил, подвеска у Macan жесткая, что определяет его предназначение как городского автомобиля или машины для хорошо асфальтированного пригорода. Рулевое управление тугое, так что изящным девушкам придется немного подкачать руки, готовьтесь.

При сравнении с конкурентами звук хорош. А вот если сопоставить с услышанным, например, в той же Panamera, который я тестировал в прошлом году, то оценка лишь "неплохо". От машины премиум-сегмента я ожидал лучшего.

Гитара разместилась в багажнике прекрасно – после того, как я нашел, как он открывается. Кнопка открывания расположена в нижней части крепления стеклоочистителя. Вы даже не представляете, как я долго ее искал, пока мне не подсказал один добрый сотрудник автомойки!

Macan я бы назвал вводным автомобилем в прекрасный и ни разу не бюджетный мир Porsche. Довольно простой в исполнении, он, тем не менее, очень красиво и качественно собран, да и стоит для своего названия не так дорого, я как ожидал, – 4,1 миллиона рублей в начальной комплектации. И, несмотря на мою беспросветную и давнюю любовь к 911-й модели, необходимо признать существование и других достойных машин в линейке штутгартского производителя.