В Ижевске водитель сбил ребенка на велосипеде

В минувшее воскресенье, 21 июля, водитель "Лады Калины" совершил наезд на подростка, который ехал на велосипеде. Авария произошла на Удмуртской улице в Ижевске.
В результате ДТП пострадал ребенок. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Другие подробности аварии выясняются, передает ИА "Удмуртия".
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