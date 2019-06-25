В Подмосковье машина сбила ребенка на пешеходном переходе

В подмосковном Королеве водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. Малыша доставили в больницу с ссадинами и ушибами, передает РИАМО.

Врачи считают состояние пострадавшего стабильным. Следователи выясняют обстоятельства и причины ДТП, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".