В Подмосковье машина сбила ребенка на пешеходном переходе

В подмосковном Королеве водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. Малыша доставили в больницу с ссадинами и ушибами, передает РИАМО.
Врачи считают состояние пострадавшего стабильным. Следователи выясняют обстоятельства и причины ДТП, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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