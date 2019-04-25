В Башкирии в аварии пострадали два человека

В среду вечером, 24 апреля, в Стерлитамаке на улице Бабушкина столкнулись две иномарки. По предварительной информации, водитель Datsun on-DO хотел выполнить левый поворот на перекрестке и врезался в Hyundai.
В результате ДТП пострадали оба водителя. Они получили серьезные травмы и были срочно доставлены в больницу. Обстоятельства и причины аварии выясняются, сообщает ToDay News Ufa.
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