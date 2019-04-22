В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб человек

21 апреля в Туймазинском районе Башкирии на 1313-м километре трассы Самара – Уфа – Челябинск столкнулись грузовик и легковушка. Водитель иномарки скончался от полученных травм до приезда медиков.
На месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, сообщает ToDay News Ufa.
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