Профессиональный боксер сбил 6 человек на тротуаре в Петербурге
Водителем за рулем белого BMW, протаранившего пешеходов на тротуаре в Северной столице, предположительно был профессиональный боксер Тимур Доминов. Спортсмен неоднократно получал награды на различных соревнованиях, а его отец - председатель федерации любительского бокса КБР Олег Доминов.
Как сообщалось, в результате ДТП с участием белого BMW пострадали 6 человек. Среди них два иностранца – граждане Германии и Эстонии. В МВД позже сообщили о четверых пешеходах, попавших под колеса автомобиля 18 апреля.
По предварительным данным, наезд на пешеходов произошел после столкновения белого BMW и Peugeot. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства дорожной аварии, передает Пятый канал.
Один из пострадавших, Петр Браун, самого водителя не видел — машина промчалась мимо на большой скорости. Белый BMW успел задеть мужчину: Браун получил травму головы, врачам пришлось накладывать швы.
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