Погибли 11 человек: автобус и грузовик попали в жуткое ДТП

В городе Мастунг в провинции Белуджистан на западе Пакистана пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком, передает "Царьград". Сообщается, что в салоне общественного транспорта находились в основном женщины и дети. Известно об 11 погибших в результате ДТП. Еще семь человек получили серьезные травмы. Они были доставлены в больницу. врачи оценивают состояние пострадавших как критическое. На месте аварии работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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