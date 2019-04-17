Под Владимиром полностью сгорел грузовик

В среду утром, 17 апреля, возле деревни Старые Омутищи во Владимирской области на трассе "Волга" загорелся грузовик, выброшенный на обочину. Водители, проезжавшие мимо, успели заснять аварию на камеру и разместить видеоролик в Сети.
Официальной информации от экстренных служб пока не поступало, передает Пятый канал. Пользователи социальных сетей сообщают, что в результате ДТП никто не пострадал.
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