В Башкирии в массовой аварии с грузовиками погиб человек

11 апреля на 1493-м километре дороги Самара – Уфа – Челябинск автомобиль ВАЗ-21099, движущийся по правой обочине, столкнулся с грузовиком Volvo и вылетел на встречную полосу, где попал под большегруз Daf, передает портал ToDay News Ufa. От полученных травм 52-летний водитель легковушки скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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