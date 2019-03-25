В Уфе в машину воткнули топор и похоронный венок

Прохожие на Сельской улице в микрорайоне Шакша в Уфе заметили припаркованный автомобиль, в лобовое стекло которого воткнут топор, а сверху положен похоронный венок, передает портал ToDay News Ufa. О том, что могло стать причиной подобного проявления вандализма, не сообщается. Подробности инцидента устанавливаются.
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