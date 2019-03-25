В Москве легковушка протаранила машину полиции

Недалеко от здания Российского Государственного социального университета на Лосиноостровской улице на востоке Москвы легковушка KIA лоб в лоб столкнулась с автомобилем полиции, передает Пятый канал. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением на обледенелой дороге.

Сообщается об одном пострадавшем, он госпитализирован. Устанавливаются обстоятельства ДТП. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.