В Москве легковушка протаранила машину полиции

Недалеко от здания Российского Государственного социального университета на Лосиноостровской улице на востоке Москвы легковушка KIA лоб в лоб столкнулась с автомобилем полиции, передает Пятый канал. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением на обледенелой дороге.
Сообщается об одном пострадавшем, он госпитализирован. Устанавливаются обстоятельства ДТП. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.
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