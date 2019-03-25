Последствия смертельной аварии под Москвой сняли на видео

Утром 25 марта на трассе Р-115 в Московской области лоб в лоб столкнулись автомобили Renault Logan и Nissan Almera, передает Пятый канал. В результате ДТП погибли три человека, еще трое пострадали. Очевидцы сняли последствия жуткой аварии на видео.