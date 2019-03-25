На юге Москвы машина насмерть сбила человека

В ночь на 25 марта в районе дома №61 на Рязанском проспекте на юге Москвы автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия, пишет "Вечерняя Москва". Пострадавший от полученных травм скончался. Устанавливается личность водителя, его разыскивают.