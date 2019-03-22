В Тюмени произошло страшное ДТП со смертельным исходом

В Тюмени произошло смертельное ДТП. Жертвой происшествия стала девушка.

Известно, что столкнулись две иномарки. Выезжавший со второстепенной дороги легковой автомобиль не пропустил внедорожник. После столкновения обе машины вылетели в кювет. Прибывшие на место ЧП специалисты констатировали смерть 32-летней женщины, передает nashgorod.ru.