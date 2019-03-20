Под Ростовом ребенка насмерть сбили на пешеходном переходе

Днем 20 марта на 2-й Бетонной улице в городе Волгодонск Ростовской области автомобиль сбил 12-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу, передает портал rostovgazeta.ru. Ребенок от полученных травм скончался на месте. Водитель был задержан. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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