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Авто

Жуткое ДТП с автобусом в Кузбассе: есть жертвы

Фото: Леонид Павлюченко/Дни.ру
Трагедия произошла утром 8 февраля на разрезе "Распадский" в городе Междуреченске Кемеровской области. Автобус, в котором ехали горняки, перевернулся.
прочитано 884 раза

Шахтеры ехали на очередную смену, когда вахтовый КамАЗ сорвался с технологической дороги. Он рухнул в пропасть с высоты приблизительно 40 метров.

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По последним данным, в транспортном средстве было 22 человека. Авария унесла жизни шестерых, 16 пострадали, передает РЕН ТВ. Потерпевшие доставлены в больницу. На место трагедии выехали следователи и сотрудники ГИБДД.

В МЧС подтвердили факт несчастного случая на угольном предприятии. Обстоятельства происшествия уточняются. Согласно одной из версий, водитель не справился с управлением, сообщает ТАСС. В соцсетях появились первые снимки с места аварии на "Распадском".

Фото: vk.com/pod_mzk

В холдинге "Евраз", который владеет разрезом, заявили о создании специальной комиссии для выяснения причин случившегося. В свою очередь в Департаменте охраны здоровья Кемеровской области сообщили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные 12 – в состоянии средней степени тяжести.

ДТП заинтересовалась прокуратура Кемеровской области. Ведомство организовало проверку, сообщает РИА Новости. К месту трагедии отправился прокурор Междуреченска Дмитрий Григорьев.

Автор: Валерия Нарская8 февраля 2019, 08:26
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Страшная авария поезда и автобуса во Владимире

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