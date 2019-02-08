Жуткое ДТП с автобусом в Кузбассе: есть жертвы
Шахтеры ехали на очередную смену, когда вахтовый КамАЗ сорвался с технологической дороги. Он рухнул в пропасть с высоты приблизительно 40 метров.
По последним данным, в транспортном средстве было 22 человека. Авария унесла жизни шестерых, 16 пострадали, передает РЕН ТВ. Потерпевшие доставлены в больницу. На место трагедии выехали следователи и сотрудники ГИБДД.
В МЧС подтвердили факт несчастного случая на угольном предприятии. Обстоятельства происшествия уточняются. Согласно одной из версий, водитель не справился с управлением, сообщает ТАСС. В соцсетях появились первые снимки с места аварии на "Распадском".
В холдинге "Евраз", который владеет разрезом, заявили о создании специальной комиссии для выяснения причин случившегося. В свою очередь в Департаменте охраны здоровья Кемеровской области сообщили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные 12 – в состоянии средней степени тяжести.
ДТП заинтересовалась прокуратура Кемеровской области. Ведомство организовало проверку, сообщает РИА Новости. К месту трагедии отправился прокурор Междуреченска Дмитрий Григорьев.
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