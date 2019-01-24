Есть жертвы: в Ростове произошло жуткое ДТП

В Ростове-на-Дону в ДТП с участием иномарки и маршрутного автобуса погибли два человека. На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб.
По предварительным данным, водитель Hyundai Accent при развороте протаранил встречный автобус. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Полицейским предстоит установить обстоятельства ДТП, пишет телеканал "360".
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